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Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой в космосе

Недавно была запущена ракета Falcon Heavy производителя современной космической техники SpaceX. В данном случае на орбиту вывели также электрокар Tesla Roadster. Отечественные СМИ напомнили, что первым вышедшим в космос автомобилем стал внедорожник «Нива».

Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой в космосе

В данном случае речь идёт касательно видеозаписи, созданной немецкими студентами в 2010 году. «Роскосмос» на ролике на орбиту запускает авто, имеющее название «Нива Роскосмос Edition». LADA 4X4 сегодня предлагается в России без «космических» дополнений от 516 000 руб. Модель, несмотря на аскетичный салон и устаревшую внешность, продолжает до сих пор пользоваться спросом, за счёт надёжности и высокого внедорожного качества.


В ночь на седьмое февраля текущего года успешно запустили тяжёлую ракету Falcon Heavy. В её грузовом отсеке размещался электрический спорткар версии Tesla Roadster. При этом за рулём авто находился манекен Starman, одетый в скафандр SpaceX.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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