Китай тестирует технологию отапливания жилых домов ядерной энергией

Запуск новой системы теплоснабжения проведут на территории северной части страны, примерно через 2 - 3 года. От подобной теплопроизводительности ожидают высоких результатов, ведь ядерный объект должен достигнуть результата в 100 МВт. На первых этапах технологию уже оценили на предмет безопасности. Объектами для новой системы теплообеспечения будет не только жилая категория помещений, но и промышленные предприятия.Как рассказали авторы проекта, северные районы Китая, наиболее страдают в период отопительного сезона, поэтому запуск технологии по новому методу запланировали именно здесь. Организаторы уверены, что ядерная энергия будет отличной альтернативой при оптимизации действующего энергопотребления.