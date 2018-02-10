Китай тестирует технологию отапливания жилых домов ядерной энергией
Уже в ближайшие годы Китай планирует отапливать жилые дома, используя возможности ядерного реактора - NHR200-II. По мнению местных СМИ, инициаторы пилотного проекта служащие государственной компании China General Nuclear Power Group, при активном участии специалистов из университета Цинхуа.
Запуск новой системы теплоснабжения проведут на территории северной части страны, примерно через 2 - 3 года. От подобной теплопроизводительности ожидают высоких результатов, ведь ядерный объект должен достигнуть результата в 100 МВт. На первых этапах технологию уже оценили на предмет безопасности. Объектами для новой системы теплообеспечения будет не только жилая категория помещений, но и промышленные предприятия.
Как рассказали авторы проекта, северные районы Китая, наиболее страдают в период отопительного сезона, поэтому запуск технологии по новому методу запланировали именно здесь. Организаторы уверены, что ядерная энергия будет отличной альтернативой при оптимизации действующего энергопотребления.
Запуск новой системы теплоснабжения проведут на территории северной части страны, примерно через 2 - 3 года. От подобной теплопроизводительности ожидают высоких результатов, ведь ядерный объект должен достигнуть результата в 100 МВт. На первых этапах технологию уже оценили на предмет безопасности. Объектами для новой системы теплообеспечения будет не только жилая категория помещений, но и промышленные предприятия.
Как рассказали авторы проекта, северные районы Китая, наиболее страдают в период отопительного сезона, поэтому запуск технологии по новому методу запланировали именно здесь. Организаторы уверены, что ядерная энергия будет отличной альтернативой при оптимизации действующего энергопотребления.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:30