Натали призналась, что чуть не стала жертвой изнасилования

Гостьей одной из последних передач «Судьба человека» стала известная российская певица Натали. В эфире программы артистка призналась, что однажды чуть не стала жертвой изнасилования. Свой рассказ исполнительница песен начала с того, что поведала о том, как сложно давалась ей популярность, и как ей снова удалось после многих лет забвения добиться успеха. Натали добавила, что и творческий путь, и личный был не так уж прост, однако вместе с мужем они преодолели трудности.Натали вместе с мужем ушли с головой в работу, и в 1998 году вышел первый хит «Ветер с моря дул», после которого певица проснулась знаменитой. По словам звезды, некоторые поклонники по 90 раз приходили на ее выступления. На пике славы Натали мечтала лишь об одном, о детях. Вскоре бог услышал ее молитвы и у них с супругом родился сын Арсений, через девять лет Анатолий, а весной прошлого года Евгений.В 2013 году Натали снова оказалась на вершине славы после выхода музыкальной композиции «О Боже, какой мужчина!» после очередного концерта звезда возвращалась в гостиничный номер, где ее подстерегал незнакомый мужчина. Он пробрался на балкон номера, где отдыхала певица, и решил, что она не откажет ему во внимании. Однако звезда не растерялась и, как она сама призналась, разрешила ситуацию серьезным разговором с главарем преследователей.