Ученые назвали критерии идеального секса на первом свидании
Ученые из Match провели исследование, определив критерии идеального секса при пилотном свидании. Представители обоих полов, находящиеся в свободном поиске, отвечали на вопросы специалистов, назвав составляющие наилучшего секса первого знакомства.
Всего в масштабном опросе приняло участие свыше 5 тыс. человек (мужчин и женщин). Результаты опроса представлены на страницах журнала "Максим". Оказалось, что наилучший секс получается тогда, когда партнеры проявят активность и высочайшую степень заботы друг о друге.
Около 83% опрошенных признались, что главное - проявить энтузиазм. Примерно 78% респондентов считают, что романтическая ночь на первой встрече получится после приятной беседы. Одновременно 76% респондентов признали необходимость горячих поцелуев, которые предвещают идеальный половой акт. Негативно влияют на желание заняться сексом отсутствие интереса и страсти со стороны партнера и робкие поцелуи.
Всего в масштабном опросе приняло участие свыше 5 тыс. человек (мужчин и женщин). Результаты опроса представлены на страницах журнала "Максим". Оказалось, что наилучший секс получается тогда, когда партнеры проявят активность и высочайшую степень заботы друг о друге.
Около 83% опрошенных признались, что главное - проявить энтузиазм. Примерно 78% респондентов считают, что романтическая ночь на первой встрече получится после приятной беседы. Одновременно 76% респондентов признали необходимость горячих поцелуев, которые предвещают идеальный половой акт. Негативно влияют на желание заняться сексом отсутствие интереса и страсти со стороны партнера и робкие поцелуи.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:10