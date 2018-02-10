Ученые назвали критерии идеального секса на первом свидании

Всего в масштабном опросе приняло участие свыше 5 тыс. человек (мужчин и женщин). Результаты опроса представлены на страницах журнала "Максим". Оказалось, что наилучший секс получается тогда, когда партнеры проявят активность и высочайшую степень заботы друг о друге.Около 83% опрошенных признались, что главное - проявить энтузиазм. Примерно 78% респондентов считают, что романтическая ночь на первой встрече получится после приятной беседы. Одновременно 76% респондентов признали необходимость горячих поцелуев, которые предвещают идеальный половой акт. Негативно влияют на желание заняться сексом отсутствие интереса и страсти со стороны партнера и робкие поцелуи.