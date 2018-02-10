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Евгения Феофилактова возмутила подписчиков, воспитывая сына эгоистом

Подписчики критикуют бывшую участницу "Дома-2" Евгению Феофилактову за то, что она слишком уж балует своего сына Даниэля, что может повлечь за собой неприятные последствия.

Евгения опубликовала фотоснимок, на котором запечатлён её сын в компании других детей. В кадре все малыши с самыми обычными ледянками обычных размеров, а Даниэль держит в руках гигантскую, изготовленную в форме известного героя фильмов и комиксов Человека-паука.

Евгения Феофилактова возмутила подписчиков, воспитывая сына эгоистом

Фолловеры предостерегают: если телезвезда продолжит действовать в таком же духе, выделяя Даниэля на фоне его ровесников, то мальчик с большой долей вероятности вырастит эгоистом. Кроме того, интернет-пользователи отмечают, что такую огромную ледянку не нужно было брать, так как размеру горки она никак не соответствует.

Однако вряд ли Феофилактова последует советам подписчиков, потому как никогда не скрывала, что хочет жить шикарно и ни в чём себе не отказывать. С таким настроем женщина вряд ли будет воспитывает наследника по какой-то иной системе.

Фолловеры уже привыкли к тому, что Евгения слаба на то, чтобы похвастаться. Так, недавно она переехала в шикарный дом своего возлюбленного, часто выкладывая в Instagram снимки на фоне бассейнов и дорогого интерьера.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:14
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