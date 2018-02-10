Facebook тестирует новую кнопку «Не нравится»

Новой отметке в Facebook установили название - «downvote», означающему в переводе - «голосовать против». В феврале некоторыми юзерами замечено, что в комментариях, под записями наблюдается форма неизвестной кнопки и, соответственно, были сделаны копии необходимых скриншотов. Как заявили представители компании, проходит не тестирование конкретных «дислайков», а проверка функций, позволяющих оценке записей, публикуемых в публичных группах, под основным постом.Разработчики Facebook запустили тест только на территории США, первые этапы задействуют лишь часть небольшой аудитории. Оновное назначение кнопки «проголосовать против» - снижение рейтинга комментариев, соответственно уменьшая вероятность последующих прочтений. Идея данной функции заключена в снижении количества записей, оскорбительного и непристойного содержания, для придания соцсети более конструктивной составляющей.