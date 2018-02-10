В Сети появились слухи, что у Егора Холявина расходятся швы

По слухам, с молодым человеком стали происходить неприятные вещи, в частности, у него расходятся швы. При этом побыл стройным Егор совсем недолго, ведь организм его не смог выдержать тридцати операций. Ему сделали только пятнадцать, а потом решили прекратить, так как здоровье Холявина сильно пошатнулось.Часть общественности, следящая за жизнью Егора, и раньше твердила его, что не стоим делать операции, чтобы похудеть. Фанаты волновались за телезвезду, но он их не слушал, как не слушал и врачей, также предупреждавших о возможных осложнениях.И теперь, когда швы расходятся, Егор, вероятно, жалеет о своём решении. Кроме того, горечи добавляет и тот факт, что сегодня экс-участник телестройки не может похвастаться хорошей фигурой. Выходит, всё страдания были зря.Прежде стало известно, что Егор набирает вес, так как совсем не следит за питанием. Подруга парня поведала, что он не может отказаться от вкусненького.