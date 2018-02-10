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Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили турбодвигателем

Компания Fiat оснастила хэтчбек Fiat 500 турбодвигателем. Премьера рестайлинговой версии хэтчбека Fiat 500 состоится на автосалоне в Чикаго, главными конкурентами новинки станут автомобили MINI.

Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили турбодвигателем


Стандартная модификация хэтчбека Fiat 500 получила бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 135 лошадиных сил. Функционирует агрегат на пару с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом».

Рестайлинговый хэтчбек Fiat 500 в продаже появится в модификациях — Pop, Lounge и Abarth. Автомобиль получил спортивную подвеску, обновлённые тормоза, 16-дюймовые колёсные диски, пересмотренную оптику и спойлер. Палитру кузовных оттенков разнообразят новые цвета Mezzanote Blue Pearl, Brilliante Red и Vesuvio Black Pearl.

Под капотом «заряженной» модификации Fiat 500 Abarth будет установлен 1,4-литровый турбомотор, производительностью 160 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:50
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