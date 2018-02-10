Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили турбодвигателем
Компания Fiat оснастила хэтчбек Fiat 500 турбодвигателем. Премьера рестайлинговой версии хэтчбека Fiat 500 состоится на автосалоне в Чикаго, главными конкурентами новинки станут автомобили MINI.
Стандартная модификация хэтчбека Fiat 500 получила бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 135 лошадиных сил. Функционирует агрегат на пару с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом».
Рестайлинговый хэтчбек Fiat 500 в продаже появится в модификациях — Pop, Lounge и Abarth. Автомобиль получил спортивную подвеску, обновлённые тормоза, 16-дюймовые колёсные диски, пересмотренную оптику и спойлер. Палитру кузовных оттенков разнообразят новые цвета Mezzanote Blue Pearl, Brilliante Red и Vesuvio Black Pearl.
Под капотом «заряженной» модификации Fiat 500 Abarth будет установлен 1,4-литровый турбомотор, производительностью 160 лошадиных сил.
Стандартная модификация хэтчбека Fiat 500 получила бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 135 лошадиных сил. Функционирует агрегат на пару с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом».
Рестайлинговый хэтчбек Fiat 500 в продаже появится в модификациях — Pop, Lounge и Abarth. Автомобиль получил спортивную подвеску, обновлённые тормоза, 16-дюймовые колёсные диски, пересмотренную оптику и спойлер. Палитру кузовных оттенков разнообразят новые цвета Mezzanote Blue Pearl, Brilliante Red и Vesuvio Black Pearl.
Под капотом «заряженной» модификации Fiat 500 Abarth будет установлен 1,4-литровый турбомотор, производительностью 160 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:50