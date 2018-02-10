Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе версии Volvo XC40

Кроссовер выполнят в фирменной стилистике автомобильной марки, наделят радиаторной решёткой с концентрическими секциями, светодиодными головными огнями. Версия известна под индексом SX11. Новинку построили на базе свежего Volvo XC40. Новая версия обладает следующими габаритами: 4 330х1 800х1 609 мм. Колёсная база составляет 2 600 мм. Силовая гамма кроссовера имеет 1,0-л и 1,5-л турбомоторы на 136 и 177 л.с. Трансмиссией может выступать механическая 6-скоростная коробка передач, 6-диапазонный «автомат». Машину можно приобрести с приводом только на передние колёса.Авто имеет стеклянную крышу, кожаный салон, систему кругового видеообзора, помощником на спуск/подъём, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, систему бесключевого доступа в салон, ABS, EBD, систему стабилизации, адаптивный круиз-контроль.