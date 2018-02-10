АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе версии Volvo XC40

Китайская компания Geely планирует презентовать компактный новый «паркетник», собранный на шасси от Volvo.

Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе версии Volvo XC40

Кроссовер выполнят в фирменной стилистике автомобильной марки, наделят радиаторной решёткой с концентрическими секциями, светодиодными головными огнями. Версия известна под индексом SX11. Новинку построили на базе свежего Volvo XC40. Новая версия обладает следующими габаритами: 4 330х1 800х1 609 мм. Колёсная база составляет 2 600 мм. Силовая гамма кроссовера имеет 1,0-л и 1,5-л турбомоторы на 136 и 177 л.с. Трансмиссией может выступать механическая 6-скоростная коробка передач, 6-диапазонный «автомат». Машину можно приобрести с приводом только на передние колёса.

Авто имеет стеклянную крышу, кожаный салон, систему кругового видеообзора, помощником на спуск/подъём, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, систему бесключевого доступа в салон, ABS, EBD, систему стабилизации, адаптивный круиз-контроль.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи обновленного седана Honda
Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу
Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой
Китай тестирует технологию отапливания жилых
Натали призналась, что чуть не стала жертвой
Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики,
Ученые назвали критерии идеального секса на
Facebook тестирует новую кнопку «Не нравится»
Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили
Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе
Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия
"Автодор" будет мониторить федеральные трассы при
Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet за
Оргкомитет ОИ-2018 заявил о кибератаке на свои
Умер актер из «Карточного домика»
Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной
Ученые: Спиртовые антисептики для рук не спасают
В Амстердаме туристам запретили смотреть на
На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с
Американец развернул флаг России на трибуне в
Кроссовер Tata Nexon представлен в более
DK Racing назвала цены на первый в России
Уфолог под облаками нашел скрытый от человеческих
Древние египтяне проводили геологическую разведку
Евгения Феофилактова возмутила подписчиков,
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику
В Сети появились слухи, что у Егора Холявина
Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой
Провести УЗИ станет легче с помощью нового
В этом году Москва уже десятый раз будет
Александра Черно очень скоро может покинуть
Эксперты: Tesla больше года в космосе не
Индийские разработчики выпустили 320-сильный
Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно
Google сделает SMS-приложение Android
Просмотреть все новости