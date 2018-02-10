Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2018
Почти 35 тысяч иностранных гостей посетили церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейской столице Пхенчхане, на которую удалось реализовать почти все билеты, в точности 99,2 % от общего числа. Об этом сообщил сотрудник оргкомитета Сон Баик Ю.
Церемония открытия Олимпиады-2018, которая проходит с 9 февраля по 25 февраля, состоялась в пятницу.
На пресс-конференции Сон Баик Ю заявил, что более 90 % достигнуто из того, что было запланировано. С погодой повезло, температура была хорошая. На сегодня назначена первая медальная церемония, однако награждение будет проходить только по одной дисциплине, по причине позднего окончания остальных соревнований.
Его поддержал Сон Сын Хван, исполнительный креативный директор церемонии открытия Олимпиады, заявив, что им очень повезло с погодными условиями, хотя опасения все же были.
Церемония открытия Олимпиады-2018, которая проходит с 9 февраля по 25 февраля, состоялась в пятницу.
На пресс-конференции Сон Баик Ю заявил, что более 90 % достигнуто из того, что было запланировано. С погодой повезло, температура была хорошая. На сегодня назначена первая медальная церемония, однако награждение будет проходить только по одной дисциплине, по причине позднего окончания остальных соревнований.
Его поддержал Сон Сын Хван, исполнительный креативный директор церемонии открытия Олимпиады, заявив, что им очень повезло с погодными условиями, хотя опасения все же были.
Спорт
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:30