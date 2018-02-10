Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2018

Церемония открытия Олимпиады-2018, которая проходит с 9 февраля по 25 февраля, состоялась в пятницу.На пресс-конференции Сон Баик Ю заявил, что более 90 % достигнуто из того, что было запланировано. С погодой повезло, температура была хорошая. На сегодня назначена первая медальная церемония, однако награждение будет проходить только по одной дисциплине, по причине позднего окончания остальных соревнований.Его поддержал Сон Сын Хван, исполнительный креативный директор церемонии открытия Олимпиады, заявив, что им очень повезло с погодными условиями, хотя опасения все же были.