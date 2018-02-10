"Автодор" будет мониторить федеральные трассы при помощи беспилотников

Представители «Автодора» заключили договор с ФГУП «НАМИ». В результате, в ближайшее время должна быть запущена программа по испытанию беспилотных летающих аппаратов. Изначально дроны протестируют на специальном полигоне «НАМИ», затем их тесты начнутся на трассе М4 «Дон».После завершения всех испытаний, специалисты «Автодора» выберут несколько маршрутов, для передвижения беспилотников, которые будут передавать информацию о ситуациях на дорогах аварийным комиссарам. Позднее беспилотники будут усовершенствованы и смогут передавать данные на планшет, уведомляя соответствующие службы. Благодаря беспилотникам специалисты будут в курсе происходящего на автомагистралях.