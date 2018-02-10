Александра Черно очень скоро может покинуть "Дом-2"

И даже зрители быстро заметили, что Черно уже не так популярна из-за прихода на реалити-шоу Ильи и Александра, считавшихся и за его пределами весьма известными и обсуждаемыми личностями. Теперь мало кто верит, что Александра сможет задержаться на проекте, и надежды на это остались, может быть, только у неё самой.Прежде Черно покинула телестройку на время, а ещё раньше это сделал её парень Иосиф Оганесян, пожелавший посмотреть, какую невесту ему нашли родители. Очень скоро фолловерам стало ясно, что молодые люди могу делать шоу только вместе, а по отдельности у них ничего не получается, да и Яббаров с Гобозовым всю славу забирают себе.При этом недавно Александра и Иосиф в который раз уже заявили, что им суждено быть вместе. В конкурсе "Свадьба на миллион" их, конечно, вряд ли можно будет увидеть, но стать счастливыми после действительно большой борьбы за свою любовь они точно заслужили.