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Александра Черно очень скоро может покинуть "Дом-2"

Александра Черно, вернувшаяся на днях на "Дом-2", с грустью заметила, что стала сильно блекнуть на фоне Александра Гобозова и Ильи Яббарова, не так давно пришедших на периметр и уже устроивших там несколько скандалов.

И даже зрители быстро заметили, что Черно уже не так популярна из-за прихода на реалити-шоу Ильи и Александра, считавшихся и за его пределами весьма известными и обсуждаемыми личностями. Теперь мало кто верит, что Александра сможет задержаться на проекте, и надежды на это остались, может быть, только у неё самой.

Александра Черно очень скоро может покинуть "Дом-2"

Прежде Черно покинула телестройку на время, а ещё раньше это сделал её парень Иосиф Оганесян, пожелавший посмотреть, какую невесту ему нашли родители. Очень скоро фолловерам стало ясно, что молодые люди могу делать шоу только вместе, а по отдельности у них ничего не получается, да и Яббаров с Гобозовым всю славу забирают себе.

При этом недавно Александра и Иосиф в который раз уже заявили, что им суждено быть вместе. В конкурсе "Свадьба на миллион" их, конечно, вряд ли можно будет увидеть, но стать счастливыми после действительно большой борьбы за свою любовь они точно заслужили.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:32
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