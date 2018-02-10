GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet за 169,9 долларов

При этом Phablet Huawei Honor 6X имеет 5,5-дюймовый дисплей, разрешение которого составляет 1920x1080 пикселей. Данное устройство осуществляет работу под управлением операционки Android 6.0. Она позволяет обеспечивать бесперебойную работу устройства. Версия Honor 6X смогла завоевать популярность среди поклонников данного бренда, однако не заинтересовал покупателей, которые ориентированы на бюджетный сегмент, а также не желают тратить больше денег на устройство. GearBest учел данные нюансы, предложив 30% скидку. Сейчас в наличии 82 экземпляра.Модель оснащается мощным процессором типа Kirin 655, ОП на 3 ГБ, встроенной памятью на 32 Гб. Dual-SIM phablet доступен на GearBest в серебристой версии со скидкой в семнадцать процентов. Акция длиться 6 дней.