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В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток

В Амстердаме туристам под страхом наказания запретили смотреть на проституток.
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток

Городские власти нидерландской столицы ужесточили условия пребывания туристов в так называемом «квартале красных фонарей». Отныне там нельзя будет совершать любые действия, мешающие спокойной работе тружениц индустрии секс-услуг и их клиентам.

Изменения вступят в силу уже в апреле, теперь, если группа туристов, желающих посмотреть на столь сомнительную достопримечательность Голландии, превышает число пяти человек, обязательным условием будет наличие специального документа от муниципалитета, которым будет разрешена экскурсия к «красным фонарям».

Также с апреля будет запрещено употребление алкоголя и накросредств. Особенно удивительной новеллой законодательства станет запрет не только снимать на фото или видео, но и смотреть на женщин-проституток. Все походы в Квартал должны быть максимально нешумными и заканчиваться уже в 23.00.

Как объясняют в мэрии Амстердама, группа туристов вместе с гидом обязана будет стоять спиной к витрине. В случае нарушения запрета, штраф грозит весьма внушительный, от 190 до 950 евро. Троекратное нарушение этого закона приведет к лишению лицензии гида или компании, организовывающей экскурсии.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 13:20
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