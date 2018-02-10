Оргкомитет ОИ-2018 заявил о кибератаке на свои серверы в начале церемонии открытия

В момент церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане серверы оргкомитета подверглись кибератаке. Сообщение об этом поступило от агентства «Ренхап» со ссылкой на оргкомитет Олимпийских игр.Сообщается, что хакеры нарушили процесс работы телевидения по протоколу Сети в главном пресс-центре. Для предотвращения большого ущерба, сотрудники комитета серверы отключили, что привело к временной остановке работы сайта Олимпиады.Пока серверы не продолжили свою работу, гости Олимпиады не могли распечатать заранее забронированные билеты. К восьми часам утра (3:00 мск) работу серверов удалось восстановить. Основной версией в официальном сообщении стала такой – «возникли некоторые проблемы, повлиявшие на работу некритичных систем и никак не отразились на обеспечении безопасности спортсменов и зрителей».