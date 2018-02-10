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На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с машинами 90-х годов

На Мальте обнаружен заброшенный дилерский центр бренда Subaru, где оказались совершенно новые автомобили. На площадке шоу-рума были обнаружены такие раритетные модели, как Subaru Impreza, Subaru Justy и полноприводное купе Subaru XT, которое давно сняли с производства.

На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с машинами 90-х годов


На автомобилях из заброшенного автосалона Subaru указана их стоимость ещё в мальтийских лирах, эта валюта в 2008 году была заменена на евро. По мнению экспертов, заброшенный дилерский центр в своё время был единственным на Мальте, а позднее появились более крупные дистрибьюторы, а этот салон был закрыт.

По словам местных жителей, директор дилерского центра несколько лет назад регулярно посещал салон, это происходит и сейчас, но очень редко. Среди заброшенных машин самой интересной и ценной моделью является Subaru XT, которую не производят с 1991 года. Этот автомобиль в своё время считался премиальным, его можно было приобрести на европейском рынке.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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