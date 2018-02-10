На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с машинами 90-х годов

На автомобилях из заброшенного автосалона Subaru указана их стоимость ещё в мальтийских лирах, эта валюта в 2008 году была заменена на евро. По мнению экспертов, заброшенный дилерский центр в своё время был единственным на Мальте, а позднее появились более крупные дистрибьюторы, а этот салон был закрыт.По словам местных жителей, директор дилерского центра несколько лет назад регулярно посещал салон, это происходит и сейчас, но очень редко. Среди заброшенных машин самой интересной и ценной моделью является Subaru XT, которую не производят с 1991 года. Этот автомобиль в своё время считался премиальным, его можно было приобрести на европейском рынке.