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Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику против Героя России Филиппова

Соловьев выгнал гостя своей передачи за кощунственную реплику против Героя России Филиппова.
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику против Героя России Филиппова

Прямо во время ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» ведущий Владимир Соловьев прогнал Григория Винникова за кощунственное высказывание. Эксперт во время речи о российском пилоте Романе Филиппове высказался в довольно неуважительном тоне о погибшем.

Циничное высказывание не осталось без внимания, ведущий тут же парировал, припомнив Винникову его бегство в США, по его словам «за колбасой». Соловьева возмутило поведение эксперта, который, по мнению Соловьева, приезжает на родину только, чтоб обливать грязью Россию, ведь именно российский телеканал платит гонорары всевозможным приезжим экспертам.

Владимир Соловьев напомнил, что у россиян принято уважительно относиться к смерти. После ведущий под одобрительный гул других участников программы попросил Винникова уйти из студии, отдельно заметив, что здесь дело не в цензуре.

Напомним, самолет Романа Филиппова был сбит в Сирии, и, катапультировавшись, пилот подорвал себя, не желая сдаваться в плен.
Политика
Добавил: tidings Сегодня, 12:10
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