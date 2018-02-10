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Кроссовер Tata Nexon представлен в более доступной модификации

Кроссовер Tata Nexon получил новую более доступную модификацию. Индийские производители представили публике новую модель на автосалоне в Дели.

Кроссовер Tata Nexon представлен в более доступной модификации


Кроссовер Tata Nexon получил двухцветную окраску кузова — корпус окрашен в серебристый оттенок, а стойки и крыша выполнены в чёрном глянцевом цвете. Также у нового автомобиля появились красные акценты на обвесе и декоративные глянцевые вставки в интерьере салона.

Под капотом новой модификации Tata Nexon установлен бензиновый агрегат, комплектующийся с механической коробкой передач. Стоимость такого кроссовера составит 599 000 рупий.

В оснащение Tata Nexon входят фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, камера заднего вида и современный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном. На индийском рынке новый кроссовер составит конкуренцию таким моделям, как Vitara Brezza Maruti Suzuki и Ford EcoSport.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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