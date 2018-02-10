Уфолог под облаками нашел скрытый от человеческих глаз НЛО

Доказательства, которые попали на видео, выложили в официальный блог Скотта Уорринга. При этом многие люди, во время наблюдения за такими необычными природными явлениями, не подозревают, что здесь может скрываться что-то более загадочное. В свою очередь уфолог уверен, что такие таинственные происшествия связаны всегда с неопознанными летающими объектами.На выложенном видео видно, что в небе наблюдаются причудливые облака. Уфолог уверен, что данная форма выдает на видео инопланетный корабль, который находится внутри. По мнению исследователя, самым простым способом укрытия от людских глаз является нахождение НЛО на виду, при этом имитируя природные явления.