Американец развернул флаг России на трибуне в момент открытия Олимпиады

Гражданин США Филипп Вахуд свой поступок объяснил желанием «поддержать Россию, потому как ей не позволили на Олимпиаду послать многих сильных спортсменов». Среди их числа болельщик отметил биатлониста Антона Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана.Болельщики РФ поблагодарили американца за его поддержку, при этом назвав «своим человеком».Стоит напомнить, что ранее 9 февраля CAS (Спортивный арбитражный суд) отклонил 47 исков, поданных российскими спортсменами и тренерами. Апелляции на недопуск к ОИ-2018 в Пхенчхане подали 32 спортсмена, не получившие приглашение на Олимпиаду от комиссии МОКа безо всяких объяснений, а также два тренера и 13 атлетов, сумевших оспорить в арбитражном суде пожизненное отстранение от Игр. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ, отметил, что сожалеет из-за такого решения суда.