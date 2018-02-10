Ученые: Спиртовые антисептики для рук не спасают от микробов

Дезинфицирующие средства для рук применяются в госпиталях с начала 21 века, однако их состав успел устареть. Появление антисептиков позволяло устранять активность энтерококков и стафилококков, когда спирт растворял наружную оболочку бактерий. Однако в ходе эволюции вредоносные микробы стали устойчивы к дезинфицирующим жидкостям, когда выживаемость энтерококков повысилась в 5 раз.Одновременно активность стафилококков понизилась в несколько раз, хотя данный фактор не позволил сохранить множество жизней, унесенных больничными инфекциями. Около 50% всех больных, заразившихся внутри клиники, погибают, что говорит о необходимости запустить новые виды антисептиков.