Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой остановил гаишник

На пути к Кронштадту дорожной полицией Петербурга была остановлена целая колонна техники, которую сначала приняли за ворованную. Как свидетельствуют очевидцы происшествия, всего транспортных средств было около шести, причем это были танки и бронетранспортеры, платформенная военная техника.Однако не в факте воровства заключался наибольший нюанс случившегося. Как оказалось, на танках была размещена символика, изображающая свастику.После разбирательства выяснилось, что военные техсредства были направлены в Кронштадт с целью участия в шоу, реконструирующем знаменитую битву за Сталинград. Причиной остановки и недопуска колонны в город стало ее несоответствие заданному маршруту. Впрочем, необходимые для проезда документы у группы вообще отсутствовали.Стоит отметить, что в Кронштадте запрещено продвижение большегрузного автотранспорта по центру города.После долгой проверки в Кронштадт были пропущены три военные автомашины.В этом году исполняется 75 лет победы СССР в битве за Сталинград.