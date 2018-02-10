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Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой остановил гаишник

Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой остановил обычный гаишник.
Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой остановил гаишник

На пути к Кронштадту дорожной полицией Петербурга была остановлена целая колонна техники, которую сначала приняли за ворованную. Как свидетельствуют очевидцы происшествия, всего транспортных средств было около шести, причем это были танки и бронетранспортеры, платформенная военная техника.

Однако не в факте воровства заключался наибольший нюанс случившегося. Как оказалось, на танках была размещена символика, изображающая свастику.

После разбирательства выяснилось, что военные техсредства были направлены в Кронштадт с целью участия в шоу, реконструирующем знаменитую битву за Сталинград. Причиной остановки и недопуска колонны в город стало ее несоответствие заданному маршруту. Впрочем, необходимые для проезда документы у группы вообще отсутствовали.

Стоит отметить, что в Кронштадте запрещено продвижение большегрузного автотранспорта по центру города.

После долгой проверки в Кронштадт были пропущены три военные автомашины.
В этом году исполняется 75 лет победы СССР в битве за Сталинград.
Происшествия
Добавил: tidings Сегодня, 12:00
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