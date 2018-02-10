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Google сделает SMS-приложение Android универсальным мессенджером

Американская корпорация Google планирует модифицировать стандартное приложение для отправки SMS-сообщений, которое встроено по умолчанию во всех системах ОС Android, превратив Android Messages в полноценный мессенджер.

Google сделает SMS-приложение Android универсальным мессенджером


Google добавят в код Android Messages технологию RCS, позволяющую посылать сообщения через интернет, пишет портал Android Police. Впоследствии пользователи устройств, оснащенных ОС Android, смогут общаться между собой посредством общего мессенджера, как это происходит в iMessage на iPhone.

Если покрытие интернет-соединения недостаточно для отправки сообщения, тогда послание будет доставлено традиционным способом через сотового оператора. Через RCS можно будет транслировать фотографии высокого качества и понимать, когда собеседник печатает ответ. Android Messages позволит обмениваться сообщениями через ПК из различных браузеров.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:10
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