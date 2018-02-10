Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди очень скоро могут улететь в Лос-Анджелес

«Я частенько вспоминаю жизнь в Лос-Анджелес и мои друзья ждут нас в гости, приглашают в солнечную Калифорнию. А что, может рвануть? За американской мечтой или, как минимум, за хорошими эмоциями и путешествием вместе с любимой», - гласит пост Алексея.

Ранее Алексея не единожды звали в Калифорнию друзья. При этом парни явно хотели оттянуться с ним в сугубо мужской компании, но Чайчиц уже заяви,. что без своей возлюбленной ехать никуда не намерен.В данный момент Алексей и Лиза отдыхают на Сейшельских островах. Недавно у них произошла ссора, из-за которой Триандафилиди чуть не осталась на Поляне, но потом коллеги и организаторы реалити-шоу убедили её, что надо лететь к любимому.А поездка в Лос-Анджелес, как считают фолловеры, молодым людям точно придётся кстати, ведь в последнее время они пережили много непростых моментов.Ранее Алексей и Лиза заявили, что не собираются участвовать в "Свадьбе на миллион".