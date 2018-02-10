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Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди очень скоро могут улететь в Лос-Анджелес

Участник "Дома-2" Алексей Чайчиц, который недавно встретился с Лизой Триандафилиди на "Острове любви", заявил, что надеется вскоре получить от проекта небольшой отпуск, так как очень хочет отправиться с любимой девушкой в Лос-Анджелес.

Ранее Алексея не единожды звали в Калифорнию друзья. При этом парни явно хотели оттянуться с ним в сугубо мужской компании, но Чайчиц уже заяви,. что без своей возлюбленной ехать никуда не намерен.

Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди очень скоро могут улететь в Лос-Анджелес

«Я частенько вспоминаю жизнь в Лос-Анджелес и мои друзья ждут нас в гости, приглашают в солнечную Калифорнию. А что, может рвануть? За американской мечтой или, как минимум, за хорошими эмоциями и путешествием вместе с любимой», - гласит пост Алексея.

В данный момент Алексей и Лиза отдыхают на Сейшельских островах. Недавно у них произошла ссора, из-за которой Триандафилиди чуть не осталась на Поляне, но потом коллеги и организаторы реалити-шоу убедили её, что надо лететь к любимому.

А поездка в Лос-Анджелес, как считают фолловеры, молодым людям точно придётся кстати, ведь в последнее время они пережили много непростых моментов.

Ранее Алексей и Лиза заявили, что не собираются участвовать в "Свадьбе на миллион".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:25
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