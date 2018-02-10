Эксперты: Tesla больше года в космосе не продержится

Органические элементы автомобиля Tesla в условиях воздействия губительных лучей космической радиации будут быстро разрушаться, информирует портал AutoBlog. Лучи разорвут связующие связи между атомами углерода, что будет способствовать деградации корпуса кабриолета, выполненного из углеродного волокна.Всего за один год автомобиль разрушится полностью, считают авторы блога. Оставшиеся части машины - шасси из алюминия, лобовое стекло и литий-ионный аккумулятор продержатся в космосе чуть дольше, хотя микрочастицы метеоритов сделают свое разрушительное дело, раздробив элементы на мельчайшие части.