Индийские разработчики выпустили 320-сильный спорткар DC TCA

Новый спорткар DC TCA построен на одном шасси с первой моделью DC Avanti, однако производственная платформа была модернизирована, благодаря этому масса конструкции стала меньше. Новый спорткар DC TCA наделили агрессивной широкой оптикой, широким воздухозаборником спереди, а на капоте появились два широких воздуховода.В качестве силовой установки DC TCA выступает двигатель V6 объёмом 3,8 литра мощностью 320 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с новой автоматической трансмиссией.По словам разработчиков, в конструкции нового спорткара имеются детали из алюминия, карбона и титана. Новинка разгоняется до первой «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/час.