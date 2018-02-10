Индийские разработчики выпустили 320-сильный спорткар DC TCA
Индийская компания DC Design разработала второй автомобиль под названием DC TCA. По словам разработчиков, при создании нового спорткара они черпали вдохновение из дизайна таких моделей, как Pagani Zonda и Ferrari LaFerrari.
Новый спорткар DC TCA построен на одном шасси с первой моделью DC Avanti, однако производственная платформа была модернизирована, благодаря этому масса конструкции стала меньше. Новый спорткар DC TCA наделили агрессивной широкой оптикой, широким воздухозаборником спереди, а на капоте появились два широких воздуховода.
В качестве силовой установки DC TCA выступает двигатель V6 объёмом 3,8 литра мощностью 320 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с новой автоматической трансмиссией.
По словам разработчиков, в конструкции нового спорткара имеются детали из алюминия, карбона и титана. Новинка разгоняется до первой «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/час.
Новый спорткар DC TCA построен на одном шасси с первой моделью DC Avanti, однако производственная платформа была модернизирована, благодаря этому масса конструкции стала меньше. Новый спорткар DC TCA наделили агрессивной широкой оптикой, широким воздухозаборником спереди, а на капоте появились два широких воздуховода.
В качестве силовой установки DC TCA выступает двигатель V6 объёмом 3,8 литра мощностью 320 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с новой автоматической трансмиссией.
По словам разработчиков, в конструкции нового спорткара имеются детали из алюминия, карбона и титана. Новинка разгоняется до первой «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:20