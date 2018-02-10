Влад Кадони напомнил, что Ольга Рапунцель не является единственной беременной женщиной в мире

Влад заявил, что и так сдерживает себя, как только может, когда приходится контактировать с этой жительницей телестройки, а организаторы просят его ещё и чуть ли не почитать Ольгу, что, конечно же, не нравится ему.Именно поэтому Кадони часто выходит из себя, или просто спокойно, но метко, что называется, критикует супругу Дмитрия Дмитренко, которая потом заливается слезами и говорит, что её ненавидят не только все зрители, но и все коллеги по реалити-шоу, а также ведущие.К слову, Кадони не торопится жалеть Ольгу. Кроме того, когда-то ведущий даже не верил, что девушка действительно беременна, а потом стал говорить, что если она и вынашивает ребёнка, то отцом его может оказаться не Дмитрий.Впрочем, сам Дмитренко в своём отцовстве, по всему видимому, не сомневается, хоть и не был уверен раньше, что будущая дочка от него.Прежде стало известно, что Кадони в очередной раз довёл до слёз Рапунцель, и виноватым себя молодой человек, конечно же, не считает.