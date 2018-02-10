АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Влад Кадони напомнил, что Ольга Рапунцель не является единственной беременной женщиной в мире

Ведущий "Дома-2" Влад Кадони, который на дух не переносит участницу проекта Ольгу Рапунцель, признался, что терпеть не может, когда его заставляют общаться с ней так, словно она является единственной беременной женщиной в мире.

Влад заявил, что и так сдерживает себя, как только может, когда приходится контактировать с этой жительницей телестройки, а организаторы просят его ещё и чуть ли не почитать Ольгу, что, конечно же, не нравится ему.

Влад Кадони напомнил, что Ольга Рапунцель не является единственной беременной женщиной в мире

Именно поэтому Кадони часто выходит из себя, или просто спокойно, но метко, что называется, критикует супругу Дмитрия Дмитренко, которая потом заливается слезами и говорит, что её ненавидят не только все зрители, но и все коллеги по реалити-шоу, а также ведущие.

К слову, Кадони не торопится жалеть Ольгу. Кроме того, когда-то ведущий даже не верил, что девушка действительно беременна, а потом стал говорить, что если она и вынашивает ребёнка, то отцом его может оказаться не Дмитрий.

Впрочем, сам Дмитренко в своём отцовстве, по всему видимому, не сомневается, хоть и не был уверен раньше, что будущая дочка от него.

Прежде стало известно, что Кадони в очередной раз довёл до слёз Рапунцель, и виноватым себя молодой человек, конечно же, не считает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи обновленного седана Honda
Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу
Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой
Китай тестирует технологию отапливания жилых
Натали призналась, что чуть не стала жертвой
Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики,
Ученые назвали критерии идеального секса на
Facebook тестирует новую кнопку «Не нравится»
Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили
Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе
Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия
"Автодор" будет мониторить федеральные трассы при
Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet за
Оргкомитет ОИ-2018 заявил о кибератаке на свои
Умер актер из «Карточного домика»
Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной
Ученые: Спиртовые антисептики для рук не спасают
В Амстердаме туристам запретили смотреть на
На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с
Американец развернул флаг России на трибуне в
Кроссовер Tata Nexon представлен в более
DK Racing назвала цены на первый в России
Уфолог под облаками нашел скрытый от человеческих
Древние египтяне проводили геологическую разведку
Евгения Феофилактова возмутила подписчиков,
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику
В Сети появились слухи, что у Егора Холявина
Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой
Провести УЗИ станет легче с помощью нового
В этом году Москва уже десятый раз будет
Александра Черно очень скоро может покинуть
Эксперты: Tesla больше года в космосе не
Индийские разработчики выпустили 320-сильный
Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно
Google сделает SMS-приложение Android
Просмотреть все новости