Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева в США благополучно родила сына
Экс-частница популярного реалити-шоу «Дома-2» Нелли Ермолаева в США благополучно родила ребёнка.
У Нелли родился сын. Ермолаеву и ее мужа уже поздравляют поклонники и желают здоровья и счастья малышу.
Счастливый отец Кирилл Андреев в своем аккаунте Инстаграм уже рассказал об этом невероятно торжественном событии в жизни семьи.
Все подписчики уже порадовались за родителей и пожелали им терпения и успехов в воспитании мальчика.
У Нелли родился сын. Ермолаеву и ее мужа уже поздравляют поклонники и желают здоровья и счастья малышу.
Счастливый отец Кирилл Андреев в своем аккаунте Инстаграм уже рассказал об этом невероятно торжественном событии в жизни семьи.
«Спасибо тебе, моя родная за сына! Я стал отцом!», - пишет счастливый отец под снимком с младенцем на руках.
Все подписчики уже порадовались за родителей и пожелали им терпения и успехов в воспитании мальчика.