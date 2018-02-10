Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева в США благополучно родила сына

«Спасибо тебе, моя родная за сына! Я стал отцом!», - пишет счастливый отец под снимком с младенцем на руках.

У Нелли родился сын. Ермолаеву и ее мужа уже поздравляют поклонники и желают здоровья и счастья малышу.Счастливый отец Кирилл Андреев в своем аккаунте Инстаграм уже рассказал об этом невероятно торжественном событии в жизни семьи.Все подписчики уже порадовались за родителей и пожелали им терпения и успехов в воспитании мальчика.