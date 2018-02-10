После последнего видеоролика Анастасию Костенко поздравляют с беременностью
В Инстаграме новой жены Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко появилось свежее видео.
Очередная, третья по счёту жена футболиста на ролике показала округлившийся живот. Тем не менее, фолловеры продолжают спорить, находится ли девушка "в интересном положении".
Сама Настя не торопится проливать свет на этот секрет и дразнит многочисленных подписчиков.
В последнем видео жена Дмитрия предстала в облегающем платье, которое подчеркнуло её животик. Одна половина подписчиков стали тут же поздравлять девушку с долгожданной беременностью, а вторая половина уверена, что она просто хорошо покушала.
Однако уже через какой-то месяц будет уже понятно, кто из подписчиков был прав.
Очередная, третья по счёту жена футболиста на ролике показала округлившийся живот. Тем не менее, фолловеры продолжают спорить, находится ли девушка "в интересном положении".
Сама Настя не торопится проливать свет на этот секрет и дразнит многочисленных подписчиков.
В последнем видео жена Дмитрия предстала в облегающем платье, которое подчеркнуло её животик. Одна половина подписчиков стали тут же поздравлять девушку с долгожданной беременностью, а вторая половина уверена, что она просто хорошо покушала.
Однако уже через какой-то месяц будет уже понятно, кто из подписчиков был прав.