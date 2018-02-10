«Роскосмос» накажет «Энергию» и «Центр Хруничева» за задержку модуля "Наука"

Известно, что в октябре 2017 года, когда обсуждался очередной перенос сроков сдачи "Науки", "Роскосмос" предупредил промышленников, что данная задержка будет последней перед началом штрафных санкций, пишет портал RussianSpaceWeb. Ранее российское космическое ведомство не решалось штрафовать другие госинституты, задерживающие сдачу проектов.Предполагалось, что "Науку" запустят 20 декабря 2018 года. Данный срок был последним переносом, когда в модуле необходимо было перебрать топливные и гидравлические системы, где найдены неполадки. Теперь известно, что к указанной дате инженеры не успеют. После ремонта "Наука" должна пройти тестирование, поэтому готовность ожидается только в 2019 году.