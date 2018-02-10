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Секс-скандал вокруг Роуз Макгоуэн довел ее менеджера до самоубийства

Менеджер Роуз Макгоуэн покончила жизнь самоубийством. А ее родня обвиняет актрису в косвенной причастности к смерти Джилл Мессик.
Секс-скандал вокруг Роуз Макгоуэн довел ее менеджера до самоубийства


Джилл Мессик 8 февраля совершила самоубийство. Ей было всего 50 лет. Родные женщины считают ее подопечную известную актрису Роуз Макгоуэн косвенно виновной в ее гибели. Как они делятся, Мессик последние годы вела борьбу с постоянной депрессией, поскольку у женщины было биполярное расстройство. А Роуз втянула своего менеджера в секс-скандал, связанный с ней и Харви Вайнштейном. А по ходу дела обвиняла в том, что Джилл бездействует.

По словам родственников погибшей женщины, она отказалась публично отвечать на заявления актрисы, поскольку не хотела, чтобы внимание общественности отвлекалось от такой важной проблемы как домогательства и насилие над женщинами. Известно, что еще в 1997 году Мессик, узнав от Роуз о факте домогательств со стороны Вайнштейна, сразу рассказала о проблеме своему руководству.

К слову, Роуз Макгоуэн была одной из первых голливудских актрис, кто обнародовал факты насилия Вайнштейном, после чего и покатилась волна большого секс-скандала.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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