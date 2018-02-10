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Легендарный суперкар Lancia Stratos возродят в виде 550-сильного купе

В компании Maniffatura Automobili Torino намерены возобновить проект по производству современного суперкара Lancia Stratos. Презентация автомобиля состоится в марте текущего года на автосалоне в Женеве.

Легендарный суперкар Lancia Stratos возродят в виде 550-сильного купе


Купе Lancia Stratos будет оснащено двигателем производительностью 550 лошадиных сил, его работа будет осуществляться на пару с автоматической трансмиссией. Как отмечает разработчики на производственной платформе можно построить суперкар на каждый день, гоночную GT-версию и внедорожный вариант.

Новый суперкар Lancia Stratos будет выпущен лимитированным тиражом в количестве 25 экземпляров, каждая машина будет стоить не менее 835 000 долларов.

Автомобиль Lancia Stratos был создан в 2010 году на базе Ferrari F430 Scuderia по заказу бизнесмена Михаэля Стошека, тогда над проектом работали специалисты кузовного ателье Pininfarina. Купе оснастили 8-цилиндровым двигателем мощностью 540 лошадиных сил. До первой сотни машина разгонялась за 3,3 секунды. Мелкосерийная сборка модели не была налажена, так как компания Ferrari запретила производить автомобили с агрегатами итальянского бренда.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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