Марии Кохно рассказала, что от анорексии ей помог излечиться самогипноз

Не секрет, что Мария раньше страдала от анорексии. Она и её родные серьёзно тревожились, поэтому было принято решение о госпитализации. В реабилитационном центре с девушкой начал работать специалист, который с помощью аутотренинга и гипноза пытался помочь ей.Кохно рассказала, что довольно часто лечение больных анорексией не приносит успеха, и проблема не только в том, что организм не воспринимает пищу, а ещё и в психологическом состоянии пациентов: они на самом деле не желают избавляться от худобы, хоть и понимают опасность такого состояния.Доктор из Нижнего Новгорода, обладающий большим опытом, подобрал правильный подход к Марии, научив её в течение нескольких дней самогипнозу. Кохно сама настраивала себя и могла уже хоть что-то есть, насыщаясь важными для организма микроэлементами. Звезда скандальной телестройки уже вылечилась от смертельно опасного заболевания, но каждое утро уделяет часик-другой йоге и медитации.Теперь Кохно питается хорошо и начинает забывать про то время, когда болела. Кроме того, девушка путешествует по миру, узнавая новое про медитации.