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Марии Кохно рассказала, что от анорексии ей помог излечиться самогипноз

Бывшая участница телешоу "Дом-2" Мария Кохно рассказала, как овладела техникой самогипноза, что ей помогло излечиться от смертельной болезни.

Не секрет, что Мария раньше страдала от анорексии. Она и её родные серьёзно тревожились, поэтому было принято решение о госпитализации. В реабилитационном центре с девушкой начал работать специалист, который с помощью аутотренинга и гипноза пытался помочь ей.

Марии Кохно рассказала, что от анорексии ей помог излечиться самогипноз

Кохно рассказала, что довольно часто лечение больных анорексией не приносит успеха, и проблема не только в том, что организм не воспринимает пищу, а ещё и в психологическом состоянии пациентов: они на самом деле не желают избавляться от худобы, хоть и понимают опасность такого состояния.

Доктор из Нижнего Новгорода, обладающий большим опытом, подобрал правильный подход к Марии, научив её в течение нескольких дней самогипнозу. Кохно сама настраивала себя и могла уже хоть что-то есть, насыщаясь важными для организма микроэлементами. Звезда скандальной телестройки уже вылечилась от смертельно опасного заболевания, но каждое утро уделяет часик-другой йоге и медитации.

Теперь Кохно питается хорошо и начинает забывать про то время, когда болела. Кроме того, девушка путешествует по миру, узнавая новое про медитации.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:35
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