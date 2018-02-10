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Ольга Бузова разочаровалась в корыстных мужчинах после нескольких неудачных свиданий

Скандальная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова откровенно рассказала о неудачных свиданиях, а также о мужчинах, которым от неё нужен был только пиар.

Ольга Бузова, являясь популярной звездой "Дома-2" и певицей, а кроме того, симпатичной на внешность особой, не испытывает дефицита внимания со стороны мужчин. Проблема лишь в том, что очень мало тех, кто искренне хочет нормальных отношений с ней. 32-летняя знаменитость рассказала, что в прошлом году у неё было несколько свиданий, которые не афишировались, но они хорошим не закончились и ничего Ольге не дали.

Ольга Бузова разочаровалась в корыстных мужчинах после нескольких неудачных свиданий

Как-то Бузова познакомилась с одним молодым человеком на светском мероприятии. Парочка вместе покинула помещение, так как мужчина вызвался проводить ведущую "Дома-2". В конце прогулки, в процессе которой спутник пытался себя максимально милым, мужчина вдруг попросил Ольгу сделать совместное фото, но получил отказ.

Позже певица отправилась в США по работе, где встретила американца, который ей очень понравился. Ольга надеялась, что в других странах мужчины не будут обращать внимание на её популярность, но в итоге разочаровалась, так как красавчик снова попросил совместное фото на свидании.

Затем появился некий таинственный поклонник, присылавший Бузовой букеты красивых цветов. Через некоторое время мужчина перестал быть анонимом, но сильно расстроил Ольгу, когда попросил помочь ему раскрутить собственный блок с помощью рекламных фотографий.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:25
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