В Японии хотят построить деревянный небоскреб

Представители компании отмечают, что в деревянном небоскребе будет 70 этажей, что выделяет данный проект от всех предыдущих, максимальная высота которых - 7 этажей. Полностью построенное здание в Токио жители государства смогут увидеть только в 2041 году. Его планируют возвести в районе Маруноути. Строение постараются укрепить сталью таким образом, чтобы оно стало значительно устойчивым к землетрясениям.Здание с площадью в 450 тысяч кв. м. можно будет использовать одновременно под офисные и жилищные нужды. Чтобы обезопасить жильцов и избежать возможного пожара, возводить его будут из особенных сортов огнеупорной древесины. Кроме того, в качестве декора там будут выступать устойчивые к огню растения (например, Camellia sasanqua) и искусственные водопады.