Подписчики насладились фигурой Анны Бузовой, занимающейся йогой в сексуальном наряде

Кому-то по утрам помогает взбодриться кофе, кому-то - водные процедуры, но Анна предпочитает довериться другому проверенному методу - йоге. Как рассказала сестра звезды телешоу "Дом-2", без занятий йогой она не может прожить и дня, а если во время данного процесса ещё принарядиться в красивый костюм спортивного типа, но настроение прибавляется сразу в разы.В своей публикации Бузова показала фотографию, на которой позирует именно в таком наряде для занятий йогой. Вместе с тем она изящно прорекламировала отечественный бренд, занимающийся отшиванием качественных костюмов для занятий спортом. По словам Анны, для себя любимой она выбрала эту фирму и пожалеть об этом пока не успела.Пост Анны Бузовой набрал уже более 55 тысяч отметок "нравится" и более 300 комментариев. За время своей активности в социальных сетях, будучи, кроме того, близкой родственницей одной из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса, девушка приобрела немало фанатов. Поэтому получила в комментах массу комплементов по поводу своей замечательной фигуры.