Сын Семена Фарады рассказал о своей вине перед отцом
Михаил Полицеймако – сын популярного в прошлом актера Семена Фарады – поделился, что страдает неутихающим чувством вины перед своим скончавшимся отцом.
Как рассказал Михаил ведущему «На самом деле», он не уделял столько внимания своему умирающему родителю, сколько тот заслужил. Когда Полицеймако исполнилось 24 года, он был вынужден собственными силами обеспечивать оказавшегося в инвалидном кресле после инсульта отца. И до сих пор герой чувствует себя виноватым, что не посвящал Фараде больше времени и внимания. Ведь, по мнению Михаила, он должен был приложить еще больше усилий, чтобы обеспечить родителю квалифицированных заграничных врачей.
Рассуждения сына прокомментировала его мать, Мария Полицеймако: она просила сына отпустить свои душевные муки и не обвинять себя напрасно. Ведь он регулярно приезжал к отцу на репетиции и привозил с собой необходимые лекарства. В итоге Семен Фарада смог прожить дольше.
Как рассказал Михаил ведущему «На самом деле», он не уделял столько внимания своему умирающему родителю, сколько тот заслужил. Когда Полицеймако исполнилось 24 года, он был вынужден собственными силами обеспечивать оказавшегося в инвалидном кресле после инсульта отца. И до сих пор герой чувствует себя виноватым, что не посвящал Фараде больше времени и внимания. Ведь, по мнению Михаила, он должен был приложить еще больше усилий, чтобы обеспечить родителю квалифицированных заграничных врачей.
Рассуждения сына прокомментировала его мать, Мария Полицеймако: она просила сына отпустить свои душевные муки и не обвинять себя напрасно. Ведь он регулярно приезжал к отцу на репетиции и привозил с собой необходимые лекарства. В итоге Семен Фарада смог прожить дольше.