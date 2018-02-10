Ксения Бородина рада, что стало больше молодых семей с детьми

Звезда скандального телешоу "Дом-2" сообщила, опубликовав пост в Instagram, что некоторые время назад существовал тренд на свободу, при котором молодые люди не желали вступать в брак и обзаводиться наследниками. Теперь же, судя по всему, это уходит в прошлое.Бородина также добавила, что когда на свет появилась её вторая дочь, она стала внимательно следить за молодыми семьями с детьми. Очень много таких можно наблюдать, например, в торговых центрах. Телезвезда отмечает, что многие из таких пар имеют вовсе не одного ребёнка.Ксения признаётся, что с ранних лет мечтала о большой и крепкой семье с детьми, а всякие тренды на неё никогда не влияли. Причём она отлично помнит, как зародилась эта мода "жить для себя", но теперь счастлива, что постепенно она изживает себя.34-летняя знаменитость является одной из самых популярных персон в социальной сети Instagram, на аккаунт которой подписано более 10 миллионов пользователей. Поэтому её посты пользуются большой популярностью, а размышления по поводу семьи и детей всегда находят отклик в сердцах матерей и отцов.