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Ксения Бородина рада, что стало больше молодых семей с детьми

Популярная телеведущая Ксения Бородина рассказала о своих наблюдениях, отметив, что стало больше молоды семей, которые рожают детей.

Звезда скандального телешоу "Дом-2" сообщила, опубликовав пост в Instagram, что некоторые время назад существовал тренд на свободу, при котором молодые люди не желали вступать в брак и обзаводиться наследниками. Теперь же, судя по всему, это уходит в прошлое.

Ксения Бородина рада, что стало больше молодых семей с детьми

Бородина также добавила, что когда на свет появилась её вторая дочь, она стала внимательно следить за молодыми семьями с детьми. Очень много таких можно наблюдать, например, в торговых центрах. Телезвезда отмечает, что многие из таких пар имеют вовсе не одного ребёнка.

Ксения признаётся, что с ранних лет мечтала о большой и крепкой семье с детьми, а всякие тренды на неё никогда не влияли. Причём она отлично помнит, как зародилась эта мода "жить для себя", но теперь счастлива, что постепенно она изживает себя.

34-летняя знаменитость является одной из самых популярных персон в социальной сети Instagram, на аккаунт которой подписано более 10 миллионов пользователей. Поэтому её посты пользуются большой популярностью, а размышления по поводу семьи и детей всегда находят отклик в сердцах матерей и отцов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:05
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