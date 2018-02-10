Сергей Захарьяш и Лилия Четрару очень скоро могут стать банкротами

Перед уходом за периметр, напомним, Сергей и Лилия говорили, что не пропадут без реалити-шоу, потому что имеют своё дело, открытое ещё во время их прибывания на "Доме-2". Но тогда пара не хотела делиться подробностями предпринимательства. Сейчас же ясно, что в ход пошла криптовалюта.Захарьяш, копивший деньги, находясь на телестройке, в итоге вложил все свои сбережения в новый бизнес. Он хотел сделать так, чтобы и ему, и его любимой можно было жить на вложенные и циркулирующие деньги, однако этого не случилось, так как валютный рынок рухнул.Об этом фиаско поведал сам Сергей, написавший в блоге, что настали непростые времена, но он не намерен падать духом и обязательно что-нибудь придумает. Впрочем, фанаты заметили, что духом Захарьяш всё-таки пал, и поспешили поддержать парня.После ухода Сергея и Лилии из проекта, где они и познакомились, появились слухи о том, что их просто перестала устраивать зарплата на "Доме-2".