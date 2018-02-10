АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Сергей Захарьяш и Лилия Четрару очень скоро могут стать банкротами

Экс-участники "Дома-2" Сергей Захарьяш и Лилия Четрару, которые ещё совсем недавно показывали всем свою новую шикарную квартиру, очень скоро могут стать банкротами, и виноват в этом возлюбленный молдаванки.

Перед уходом за периметр, напомним, Сергей и Лилия говорили, что не пропадут без реалити-шоу, потому что имеют своё дело, открытое ещё во время их прибывания на "Доме-2". Но тогда пара не хотела делиться подробностями предпринимательства. Сейчас же ясно, что в ход пошла криптовалюта.

Сергей Захарьяш и Лилия Четрару очень скоро могут стать банкротами

Захарьяш, копивший деньги, находясь на телестройке, в итоге вложил все свои сбережения в новый бизнес. Он хотел сделать так, чтобы и ему, и его любимой можно было жить на вложенные и циркулирующие деньги, однако этого не случилось, так как валютный рынок рухнул.

Об этом фиаско поведал сам Сергей, написавший в блоге, что настали непростые времена, но он не намерен падать духом и обязательно что-нибудь придумает. Впрочем, фанаты заметили, что духом Захарьяш всё-таки пал, и поспешили поддержать парня.

После ухода Сергея и Лилии из проекта, где они и познакомились, появились слухи о том, что их просто перестала устраивать зарплата на "Доме-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи обновленного седана Honda
Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу
Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой
Китай тестирует технологию отапливания жилых
Натали призналась, что чуть не стала жертвой
Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики,
Ученые назвали критерии идеального секса на
Facebook тестирует новую кнопку «Не нравится»
Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили
Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе
Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия
"Автодор" будет мониторить федеральные трассы при
Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet за
Оргкомитет ОИ-2018 заявил о кибератаке на свои
Умер актер из «Карточного домика»
Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной
Ученые: Спиртовые антисептики для рук не спасают
В Амстердаме туристам запретили смотреть на
На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с
Американец развернул флаг России на трибуне в
Кроссовер Tata Nexon представлен в более
DK Racing назвала цены на первый в России
Уфолог под облаками нашел скрытый от человеческих
Древние египтяне проводили геологическую разведку
Евгения Феофилактова возмутила подписчиков,
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику
В Сети появились слухи, что у Егора Холявина
Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой
Провести УЗИ станет легче с помощью нового
В этом году Москва уже десятый раз будет
Александра Черно очень скоро может покинуть
Эксперты: Tesla больше года в космосе не
Индийские разработчики выпустили 320-сильный
Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно
Google сделает SMS-приложение Android
Просмотреть все новости