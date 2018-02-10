В гостях у принца Уильяма Эмилия Кларк отведала яйца

Актриса, полюбившаяся многим по своей роли Матери Драконов в «Играх престолов», недавно побывала на премии милосердия Сentrepoint Awards. На торжественном мероприятии Кларк выделялась и своим безукоризненным обликом, и наличием чувства юмора. Когда приглашенным был подан ужин, Эмилия не удержалась от смеха: такую реакцию вызвали лежавшие на блюде яйца. Позже в Instagram Эмилия Кларк пошутила насчет ужина, сказав, что она была поражена, увидев во дворце на блюде яйца своих детей, имея в виду своих драконов.В официальную резиденцию принца Уильяма знаменитость решила надеть платье с крупным цветочным принтом. А в макияже Эмилия предпочла выделить губы, накрасив их ярко-красной помадой.