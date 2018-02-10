Ольга Рапунцель могла не прочитать кабальный контракт "Дома-2", когда подписывала его

По слухам, Ольга без особых раздумий подписала контракт, а теперь расплачивается за это. Как стало известно, оформленное соглашение вынуждает телезвезду не перечить организаторам и соглашаться со всем, что они предлагают. При этом девушке нельзя ни выдвинуть какие-то условия, ни покинуть реалити-шоу по собственному желанию.Рапунцель получает 200 тысяч в месяц, но ей приходится делать всё, что говорят представители проекта, и нельзя даже спорить с ними. А если Ольга всё-таки захочет оставить проект, то ей придётся заплатить штраф в виде миллиона рублей.Поклонникам, конечно, очень жалко Рапунцель, ведь девушка могла просто ошибиться, а дороги назад уже нет, в связи с чем и приходится отрабатывать зарплату. К слову, хейтеры не сомневаются, что Ольга сама напросилась, потому что контракты нужно читать, и только потом подписывать их.Ранее, кстати, зрители уже обвинили Рапунцель в отсутствии мудрости, когда её сестра, на днях появившаяся на проекте, дала ей несколько хороших советов на лобном месте.