Либерж Кпадону села на замёрзший снегоход в колготках и возмутила фанатов

Соответствующий снимок девушка разместила в Сети. Многие фанаты уже подозревают, что иметь детей Либерж не сможет вовсе не из-за внематочного зачатия, о котором она рассказывала раньше, а из-за крайнего нежелания следить за своим организмом.При этом на фото также видно, что Кпадону не жалует и головные уборы. Кто-то даже заметил, что тёплая шуба смотрится на популярной мулатке просто бессмысленно, так как при текущем раскладе от заболевания она не спасёт.Поклонники призвали Либерж заботиться о себе, а хейтеры просто назвали её глупой. И теперь фолловеры точно не сомневаются, что у бывшей участницы реалити-шоу ТНТ не будет своих отпрысков.Не обошлось, конечно, и без тех, кто восхитился фотографией с сидящей на снегоходе Кпадону, получившейся правда эффектной.Либерж, как известно, больше всего знакома зрителям по "Дому-2". Причём девушка была и участницей, и ведущей телестройки.