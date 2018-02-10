Либерж Кпадону села на замёрзший снегоход в колготках и возмутила фанатов
Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону, не единожды жаловавшаяся, что у неё не может быть биологических детей, возмутила поклонников неимоверной халатностью к своему здоровью, присев на холодный снегоход в тонких капроновых колготках.
Соответствующий снимок девушка разместила в Сети. Многие фанаты уже подозревают, что иметь детей Либерж не сможет вовсе не из-за внематочного зачатия, о котором она рассказывала раньше, а из-за крайнего нежелания следить за своим организмом.
При этом на фото также видно, что Кпадону не жалует и головные уборы. Кто-то даже заметил, что тёплая шуба смотрится на популярной мулатке просто бессмысленно, так как при текущем раскладе от заболевания она не спасёт.
Поклонники призвали Либерж заботиться о себе, а хейтеры просто назвали её глупой. И теперь фолловеры точно не сомневаются, что у бывшей участницы реалити-шоу ТНТ не будет своих отпрысков.
Не обошлось, конечно, и без тех, кто восхитился фотографией с сидящей на снегоходе Кпадону, получившейся правда эффектной.
Либерж, как известно, больше всего знакома зрителям по "Дому-2". Причём девушка была и участницей, и ведущей телестройки.
Соответствующий снимок девушка разместила в Сети. Многие фанаты уже подозревают, что иметь детей Либерж не сможет вовсе не из-за внематочного зачатия, о котором она рассказывала раньше, а из-за крайнего нежелания следить за своим организмом.
При этом на фото также видно, что Кпадону не жалует и головные уборы. Кто-то даже заметил, что тёплая шуба смотрится на популярной мулатке просто бессмысленно, так как при текущем раскладе от заболевания она не спасёт.
Поклонники призвали Либерж заботиться о себе, а хейтеры просто назвали её глупой. И теперь фолловеры точно не сомневаются, что у бывшей участницы реалити-шоу ТНТ не будет своих отпрысков.
Не обошлось, конечно, и без тех, кто восхитился фотографией с сидящей на снегоходе Кпадону, получившейся правда эффектной.
Либерж, как известно, больше всего знакома зрителям по "Дому-2". Причём девушка была и участницей, и ведущей телестройки.