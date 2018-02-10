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Провести УЗИ станет легче с помощью нового портативного аппарата

Стартап Butterfly Network разработал дешевый портативный аппарат УЗИ, позволяющий быстро, легко и эффективно провести ультразвуковое исследование. Новое устройство может подключаться к смартфону и работать с таким же успехом, как и больничная аппаратура.

Провести УЗИ станет легче с помощью нового портативного аппарата


Даже современные аппараты УЗИ являются достаточно громоздкими и дорогостоящими, поэтому разработка новых, более усовершенствованных устройств, довольно актуальна. Данное устройство от Butterfly Network стоит около 2000 долларов, что в несколько раз дешевле стандартных. На вид оно похоже на электробритву, которая подсоединена к смартфону.

Команда инженеров использовала в создании устройства микрочипы, способные вырабатывать звуковые волны и преобразовывать данные в изображение. Кроме того, в его работе участвует искусственный интеллект, а результаты сканирования сохраняются в облаке, после чего в случае необходимости их могут рассмотреть медицинские работники.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 11:50
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