Провести УЗИ станет легче с помощью нового портативного аппарата

Даже современные аппараты УЗИ являются достаточно громоздкими и дорогостоящими, поэтому разработка новых, более усовершенствованных устройств, довольно актуальна. Данное устройство от Butterfly Network стоит около 2000 долларов, что в несколько раз дешевле стандартных. На вид оно похоже на электробритву, которая подсоединена к смартфону.Команда инженеров использовала в создании устройства микрочипы, способные вырабатывать звуковые волны и преобразовывать данные в изображение. Кроме того, в его работе участвует искусственный интеллект, а результаты сканирования сохраняются в облаке, после чего в случае необходимости их могут рассмотреть медицинские работники.