В этом году Москва уже десятый раз будет участвовать в акции «Час Земли»
Сообщается, что в следующем месяце Москва снова примет участие в международной акции под названием «Час Земли». Стоит отметить, что это уже будет десятый раз подряд, когда российская столица примет условия, на которых проводится это мероприятие.
Известно, что «Час Земли» стартует 24 марта в 20:00 и продлится до 21:30. Что касается Москвы, то в этот период в городе будет отключена подсветка рекламных щитов, зданий, мостов и других сооружений. Интересно, что парк «Зарядье» впервые станет участником мероприятия. Помимо этого московская администрация советует жителям не пренебрегать инициативой и отключить в пустых помещениях свет, а также выключить из электрической сети приборы, которыми они в тот момент не будут пользоваться.
В 2009 году во время проведения акции «Час Земли» была отключена даже иллюминация Кремля, а также около 100 других столичных сооружений. В прошлом году вызов приняло 184 страны, что стало абсолютным рекордом.
Известно, что «Час Земли» стартует 24 марта в 20:00 и продлится до 21:30. Что касается Москвы, то в этот период в городе будет отключена подсветка рекламных щитов, зданий, мостов и других сооружений. Интересно, что парк «Зарядье» впервые станет участником мероприятия. Помимо этого московская администрация советует жителям не пренебрегать инициативой и отключить в пустых помещениях свет, а также выключить из электрической сети приборы, которыми они в тот момент не будут пользоваться.
В 2009 году во время проведения акции «Час Земли» была отключена даже иллюминация Кремля, а также около 100 других столичных сооружений. В прошлом году вызов приняло 184 страны, что стало абсолютным рекордом.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:40