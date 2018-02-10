В этом году Москва уже десятый раз будет участвовать в акции «Час Земли»

Известно, что «Час Земли» стартует 24 марта в 20:00 и продлится до 21:30. Что касается Москвы, то в этот период в городе будет отключена подсветка рекламных щитов, зданий, мостов и других сооружений. Интересно, что парк «Зарядье» впервые станет участником мероприятия. Помимо этого московская администрация советует жителям не пренебрегать инициативой и отключить в пустых помещениях свет, а также выключить из электрической сети приборы, которыми они в тот момент не будут пользоваться.В 2009 году во время проведения акции «Час Земли» была отключена даже иллюминация Кремля, а также около 100 других столичных сооружений. В прошлом году вызов приняло 184 страны, что стало абсолютным рекордом.