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В этом году Москва уже десятый раз будет участвовать в акции «Час Земли»

Сообщается, что в следующем месяце Москва снова примет участие в международной акции под названием «Час Земли». Стоит отметить, что это уже будет десятый раз подряд, когда российская столица примет условия, на которых проводится это мероприятие.

В этом году Москва уже десятый раз будет участвовать в акции «Час Земли»


Известно, что «Час Земли» стартует 24 марта в 20:00 и продлится до 21:30. Что касается Москвы, то в этот период в городе будет отключена подсветка рекламных щитов, зданий, мостов и других сооружений. Интересно, что парк «Зарядье» впервые станет участником мероприятия. Помимо этого московская администрация советует жителям не пренебрегать инициативой и отключить в пустых помещениях свет, а также выключить из электрической сети приборы, которыми они в тот момент не будут пользоваться.

В 2009 году во время проведения акции «Час Земли» была отключена даже иллюминация Кремля, а также около 100 других столичных сооружений. В прошлом году вызов приняло 184 страны, что стало абсолютным рекордом.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:40
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