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Легендарный плеер Winamp возродился браузерным приложением

Еще остались программисты – энтузиасты, у которых остались ностальгические воспоминания первых шагов интернета. К такой категории относится пользователь из США, возродивший в браузере легендарный и всеми давно известный музыкальный проигрыватель Winamp. Теперь, у благодарных пользователей, появилась возможность настроить баланс эквалайзера и прочие звуковые «фишки», которые были в диковинку 15 лет назад.

С легкой руки программиста, Winamp попал в одну из категорий браузерных приложений. Есть меломаны, которых не устраивают возможности современных технологий микширования и очищения звука, сейчас же они могут ощущать себя, как и прежде, творцами мелодий, настраивая и добавляя «басы» и «вышаки», при проигрывании хитов современности.
Легендарный плеер Winamp возродился браузерным приложением


В программе осталось составление плейлистов, можно менять скины. Вдоволь наигравшись, можно просто закрыть приложение, очистив полностью браузер от Winamp, если есть опасение, что знакомые и друзья раскритикую возврат к «допотопному» плееру. Разработчик опубликовал исходный код приложения на Github, чем поддерживается возможность скачивания мелодий из интернета, а затем прослушивание без такового.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:10
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