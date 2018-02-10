Легендарный плеер Winamp возродился браузерным приложением

С легкой руки программиста, Winamp попал в одну из категорий браузерных приложений. Есть меломаны, которых не устраивают возможности современных технологий микширования и очищения звука, сейчас же они могут ощущать себя, как и прежде, творцами мелодий, настраивая и добавляя «басы» и «вышаки», при проигрывании хитов современности.В программе осталось составление плейлистов, можно менять скины. Вдоволь наигравшись, можно просто закрыть приложение, очистив полностью браузер от Winamp, если есть опасение, что знакомые и друзья раскритикую возврат к «допотопному» плееру. Разработчик опубликовал исходный код приложения на Github, чем поддерживается возможность скачивания мелодий из интернета, а затем прослушивание без такового.