Студентки СПбГЭУ смогут пройти военную кафедру

Так она отмечает, что данная инициатива долгое время прорабатывалась, а когда документ подали на рассмотрение министру обороны, то он решил внедрить военную кафедру в СПбГЭУ. Таким образом, каждая студентка, которую интересует военное обучение, сможет пройти его на базе университета.Так Шевцова указала на тот факт, что уже в скором времени на военную кафедру будет набрано 30 девушек, которых будут обучать на солдат и сержантов запаса в стенах Военной академии материально-технического обеспечения. Стоит отметить, что направлением подготовки станет вещевая и продовольственная службы.