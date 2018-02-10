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Студентки СПбГЭУ смогут пройти военную кафедру

Как заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, студентки Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) будут иметь возможность пройти военную кафедру. Об этом министр сказала в рамках беседы с учащимися высшего учебного заведения.

Студентки СПбГЭУ смогут пройти военную кафедру


Так она отмечает, что данная инициатива долгое время прорабатывалась, а когда документ подали на рассмотрение министру обороны, то он решил внедрить военную кафедру в СПбГЭУ. Таким образом, каждая студентка, которую интересует военное обучение, сможет пройти его на базе университета.

Так Шевцова указала на тот факт, что уже в скором времени на военную кафедру будет набрано 30 девушек, которых будут обучать на солдат и сержантов запаса в стенах Военной академии материально-технического обеспечения. Стоит отметить, что направлением подготовки станет вещевая и продовольственная службы.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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