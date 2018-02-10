Фонд кино опубликовал список самых лучших российских кинокомпаний

Так отмечается, что Фонд кино уже составил полный список участников рейтинга в этом году. Для определения мест специалисты изучали деятельность каждой компании, которую она осуществляла на рынке отечественной киноиндустрии в течение пяти лет. Так во внимание брались все награды, участия в кинофестивалях, выпущенные киноленты и так далее. Также эксперты начали оценивать сборы компаний от показов фильмов за территорией страны.В общей сложности в списке оказалось 10 компаний. Стоит выделить таких производителей кинокартин как «ВБД Груп», «Арт Пикчерс Студия», «Кинокомпания СТВ», «Дирекция Кино», «Продюсерская фирма Игоря Толстунова», «Нон-Стоп Продакшн», «ТаББаК», «ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Централ Партнершип» и «Творческо-производственное объединение РОК».