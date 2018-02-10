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Петр Порошенко вел новые меры для борьбы с «информационной агрессией» России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил Петру Порошенко новые действия для отражения «информационной агрессии» России. Таким образом, президент страны подписал указ о новых методах противодействия.

Петр Порошенко вел новые меры для борьбы с «информационной агрессией» России


Так в официальном указе написано, что с 26 января текущего года введены дополнительные меры по противодействию информационной войне со стороны России. Стоит отметить, что пока сам пакет документов с мерами никто еще не видел и о них ничего неизвестно. Тем не менее, Турчинов уже получил указание от Порошенко провести контроль над выполнением всех нужных действий.

Напомним, что еще в 2015 году украинское правительство огласило списки с санкциями по отношению к российским чиновникам, журналистам, предпринимателям, политикам и другим представителям ДНР и ЛНР. Всего в документе было указано 388 человек.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:05
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