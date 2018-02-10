Петр Порошенко вел новые меры для борьбы с «информационной агрессией» России

Так в официальном указе написано, что с 26 января текущего года введены дополнительные меры по противодействию информационной войне со стороны России. Стоит отметить, что пока сам пакет документов с мерами никто еще не видел и о них ничего неизвестно. Тем не менее, Турчинов уже получил указание от Порошенко провести контроль над выполнением всех нужных действий.Напомним, что еще в 2015 году украинское правительство огласило списки с санкциями по отношению к российским чиновникам, журналистам, предпринимателям, политикам и другим представителям ДНР и ЛНР. Всего в документе было указано 388 человек.