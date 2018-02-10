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Ольга Рапунцель очень скоро может помириться со свекровью

Зрители считают, что скандальная участница "Дома-2" Ольга Рапунцель, которая никак не может найти общий язык с матерью своего супруга Дмитрия Дмитренко, вскоре всё-таки сделает это, так как стала поступать так же, как и Людмила Григорьевна.

Не так давно на периметре появилась сестра Ольги Алёна, получившая возможность закрутить роман с Ильёй Яббаровым, несколько дней назад набросившимся на Дмитренко. За свой поступок парень, конечно, уже извинился, но прощать его Рапунцель не торопится. Фанаты беременной жительницы телестройки считают, что теперь она понимает свекровь, которая, в свою очередь, не желает видеть сына с ней.

Ольга Рапунцель очень скоро может помириться со свекровью

Фолловеры уверены, что такой разворот событий может стать хорошей почвой для примирения с родительницей Дмитрия, о котором мечтает Ольга, некогда даже говорившая, что не сможет чувствовать себя по-настоящему счастливой без нормальных отношений с этой женщиной.

Алёна Савкина, напомним, появилась на реалити-шоу на днях, и почти сразу стала общаться с Яббаровым. По Илье, пребывающим в активном поиске, хорошо видно, что он хочет отношений с этой девушкой, но полноценной взаимности парень пока так и не получил.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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