Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна команда на церемонии открытия Олимпийских игр

Спортсмены из обеих стран вошли на главный стадион среди церемонии, в которой участвовали огромные куклы, 1200 беспилотников и тысячи танцоров.Когда они вошли на стадион, их встретила песня под названием Arirang, народная мелодия, которая позже использовалась в качестве гимна сопротивления, когда Корея находилась под японским императорским правлением. В районе 30 000 человек, в том числе 200-сельная северокорейская команда черлидинга, наблюдали за этим действием.Президент Южной Кореи Лун Чэ-ин и северокорейский церемониальный глава государства Ким Ен Нам, который ранее пошатнулся на исторической встрече, захлопали и помахали в унисон как по команде.Спортсмены из Северной и Южной Кореи вышли вместе на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхеньяне под флагом, изображающим единый Корейский полуостров В общей сложности Северная Корея отправила 22 спортсмена, которые будут соревноваться по пяти дисциплинам, включая фигурное катание, катание на лыжах и коньках