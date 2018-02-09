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Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна команда на церемонии открытия Олимпийских игр

Северная и Южная Корея вышли на церемонию открытия Зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане как одна нация под единым флагом в пятницу 9 февраля. Это событие в прессе уже называют историческим, так как спортсмены несли в руках прапор единого Корейского полуострова.

Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна команда на церемонии открытия Олимпийских игр


Спортсмены из обеих стран вошли на главный стадион среди церемонии, в которой участвовали огромные куклы, 1200 беспилотников и тысячи танцоров.

Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна команда на церемонии открытия Олимпийских игр


Когда они вошли на стадион, их встретила песня под названием Arirang, народная мелодия, которая позже использовалась в качестве гимна сопротивления, когда Корея находилась под японским императорским правлением. В районе 30 000 человек, в том числе 200-сельная северокорейская команда черлидинга, наблюдали за этим действием.

Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна команда на церемонии открытия Олимпийских игр


Президент Южной Кореи Лун Чэ-ин и северокорейский церемониальный глава государства Ким Ен Нам, который ранее пошатнулся на исторической встрече, захлопали и помахали в унисон как по команде.

Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна команда на церемонии открытия Олимпийских игр


Спортсмены из Северной и Южной Кореи вышли вместе на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхеньяне под флагом, изображающим единый Корейский полуостров В общей сложности Северная Корея отправила 22 спортсмена, которые будут соревноваться по пяти дисциплинам, включая фигурное катание, катание на лыжах и коньках
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:58
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